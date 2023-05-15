Донька Віри Брежнєвої влаштувала фотосесію у бікіні

Соня Кіперман. Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Старша донька Віри Брежнєвої, Соня Кіперман, показала, як проводить весняний відпочинок. Дівчина позувала у бікіні, демонструючи струнку фігуру.

Фото поділилась у своєму Instagram.

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Сонячні ванни

Старша донька Віри Брежнєвої Соня Кіперман приймає сонячні ванни

Старша донька Віри Брежнєвої Соня Кіперман приймає сонячні ванни

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"Ніжусь на сонечку", — підписала дівчина фото.

Фоловери відзначили чудову фізичну форму Соні та порівняли дівчину з її зірковою мамою.

22-річна Соня навчається у США. Віра Брежнєва народила доньку від Віталія Войченка. З ним Брежнєва прожила кілька років у цивільному шлюбі. Соня носить прізвище другого чоловіка співачки, бізнесмена Михайла Кіпермана, від якого Віра народила доньку Сару.

Нагадаємо, наприкінці минулого року ексучасниця золотого складу гурту "ВІА Гра", співачка Віра Брежнєва, змінила псевдонім. Тепер вона виступає на сцені та випускає нові україномовні пісні як VERA.

Раніше 13-річна донька співачки, Сара, показала свого нареченого.