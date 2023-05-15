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Дочь Веры Брежневой устроила фотосессию в бикини

15 мая 2023 12:09
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дочь Веры Брежневой устроила фотосессию в бикини
Соня Киперман. Фото: instagram.com/sonyaxkiperman
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Старшая дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, показала, как проводит весенний отдых. Девушка позировала в бикини, показывая стройную фигуру.

Фото поделилась в своем Instagram.

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  • Старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман принимает солнечные ванны
  • Старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман принимает солнечные ванны
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"Нежусь на солнышке", - подписала девушка фото.

Фоловеры отметили прекрасную физическую форму Сони и сравнили девушку с звездной мамой.

22-летняя Соня учится в США. Вера Брежнева родила дочь от Виталия Войченко. С ним Брежнева прожила несколько лет в гражданском браке. Соня носит фамилию второго мужа певицы, бизнесмена Михаила Кипермана, от которого Вера родила дочь Сару.

Напомним, в конце прошлого года участница золотого состава группы "ВИА Гра", певица Вера Брежнева, сменила псевдоним. Теперь она выступает на сцене и выпускает новые украиноязычные песни, как VERA.

Ранее 13-летняя дочь певицы Сара показала своего жениха.

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