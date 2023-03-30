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Брежнєва та Меладзе розпродають свої російськомовні хіти, — росЗМІ

30 березня 2023 10:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Співачка VERA (колишня Віра Брежнєва) та продюсер Костянтин Меладзе
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Наприкінці минулого року ексучасниця золотого складу гурту "ВІА Гра", співачка Віра Брежнєва, змінила псевдонім. Тепер вона виступає на сцені та випускає нові україномовні пісні як VERA. 

Тим часом росЗМІ ширять інформацію стосовно російськомовного репертуару 41-річної артистки. 

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Подробиці

На одному з сайтів, де правовласники виставляють на продаж пісні, з'явилися російськомовні композиції, написані продюсером Костянтином Меладзе для Віри Брежнєвої та гурту "ВІА Гра". Про це розповіла промоутерка, яка працювала зі співачкою.

"Нещодавно я переглядала сайт, де правовласники продають пісні. Я дуже здивувалася, що є на продажі пісні з репертуару "ВІА Гри" та Брежнєвої. Тобто будь-який артист-початківець може купити пісню від Меладзе", — повідомила вона журналістам країни-терориста.

За її словами, можна викупити майже весь репертуар Брежнєвої. Промоутерка  зазначила, що для української артистки ці пісні тепер не є актуальними, оскільки вони російськомовні. 

"Загалом Віра сьогодні не особливо активна, концертів немає. Та й кому вона потрібна після того, що зробила", — підсумувала пропутінська жінка. 

Ані Віра Брежнєва, ані її чоловік, Костянтин Меладзе, цю інформацію не прокоментували. Співачка прилетіла до США, де святкуватиме день народження своєї старшої доньки Соні Кіперман, якій виповнюється 22 роки. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Віра Брежнєва стала брюнеткою та під новим псевдонімом презентувала україномовну пісню. Також ми розповідали, що Брежнєва та Меладзе продають розкішний маєток під москвою.

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