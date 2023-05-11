Доньки Емінема показали, як відриваються на відпочинку
Рідна донька американського репера Емінема, блогерка Гейлі Скотт, вирушила у відпустку разом зі своєю сестрою Алайною, яка є прийомною донькою для зірки.
Дівчата показують у соцмережах, як відпочивають на курорті.
Відпустка зіркових сестер
27-річна Гейлі та 30-річна Алайна відправились на відпочинок в штат Аризона. Ведуча подкасту Just a Little Shady почала серію фотографій з відпустки знімком засмаги в чорному бікіні з двох частин у поєднанні з босоніжками в тон.
Дівчата змінювали одяг та тип відпочиноку: від спокійного купання в басейні до танців в ковбойських капелюхах з алкогольними коктейлями в руках на дискотеках.
Окрім Алайни та Гейлі в Емінема також є прийомна донька Вітні. Втім, до сестер на відпочинку вона не приєдналась.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що доньці Емінема зробили пропозицію руки та серця: хто стане зятем репера. Також французький діджей Девід Ґетта заявив, що майбутнє музики за штучним інтелектом: до чого тут Емінем.