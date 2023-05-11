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Дочери Эминема показали, как отрываются на отдыхе

11 мая 2023 13:50
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Дочери Эминема показали, как отрываются на отдыхе
Дочери рэпера Эминема. Фото: Instagram/hailiejade
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Родная дочь американского рэпера Эминема, блогер Хейли Скотт, отправилась в отпуск вместе со своей сестрой Алайной, которая является приемной дочкой для звезды.

Девушки показывают в соцсетях, как отдыхают на курорте.

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27-летняя Хейли и 30-летняя Алайна отправились на отдых в штат Аризона. Ведущая подкаста Just a Little Shady начала серию фотографий из отпуска снимком загара в черном бикини из двух частей в сочетании с босоножками в тон.

Девушки меняли одежду и тип отдыха: от спокойного купания в бассейне до танцев в ковбойских шляпах с алкогольными коктейлями в руках на дискотеках.

Кроме Алайны и Хейли у Эминема также есть приемная дочь Уитни. Впрочем, к сестрам на отдыхе она не присоединилась.

Дочь рэпера Эминема, Хейли. Фото: Instagram/hailiejade
Дочери рэпера Эминема. Фото: Instagram/hailiejade
Дочь рэпера Эминема, Хейли. Фото: Instagram/hailiejade
Дочь рэпера Эминема, Алайна. Фото: Instagram/hailiejade

Напомним, ранее мы рассказывали, что дочери Эминема сделали предложение руки и сердца: кто станет зятем рэпера. Также французский диджей Дэвид Гетта заявил, что будущее музыки за искусственным интеллектом: при чем здесь Эминем.

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