Доньки врятували Двейна "Скелю" Джонсона від депресії
Актор Двейн "Скеля" Джонсон відверто розповів про свою боротьбу з депресією. Зірка комедій кілька разів у житті стикався з цією хворобою.
Про це пише видання Justjared.
Не знав, що таке депресія
Вперше актор стикнувся із проблемою, коли завершив футбольну кар'єру в університеті в Маямі.
"Я не хотів далі навчатися. Я покинув університет. Але тоді я просто не знав, що причина у депресії. Я взагалі не знав про ментальне здоров'я. Я просто не хотів нічого. Не ходив ні на які зібрання", — пригадав актор.
Наступним ударом у його житті було розлучення з Дені Гарсіа у 2008 році.
"Коли я знову проходив через це, на щастя, мав приятелів, на яких міг покластитися і сказати, що мені зле", — ділиться зірка комедійних бойовиків.
Після пережитого Двейн Джонсон розповідає, що доньки Ава Рейн, Ясмін Джонсон та Тіана Джиа Джонсон стали для нього справжнім спасінням.
"Я дивлюсь на них і розумію, ось для кого все це треба пройти", — зізнається актор.
До речі, значна частина пацієнтів та навіть лікарів думає, що депресія — це тільки коли весь день лежиш і дивишся в стінку, або постійно плачеш. За словами лікаря-невролога така думка не зовсім правдива.
Нагадаємо, популярний кіноактор та реслер Двейн "Скеля" Джонсон записав композицію Face Off разом з репером Tech N9ne. Це перша пісня з 2001 року.
Раніше Двейн "Скеля" Джонсон увійшов до списка найдорожчих акторів. Він отримав $50 млн за фільм "Червоне повідомлення".