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Доньки врятували Двейна "Скелю" Джонсона від депресії

15 травня 2023 15:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Доньки врятували Двейна "Скелю" Джонсона від депресії
Фото: instagram.com/therock
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актор Двейн "Скеля" Джонсон відверто розповів про свою боротьбу з депресією. Зірка комедій кілька разів у житті стикався з цією хворобою.

Про це пише видання Justjared.

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Не знав, що таке депресія

Вперше актор стикнувся із проблемою, коли завершив футбольну кар'єру в університеті в Маямі.

"Я не хотів далі навчатися. Я покинув університет. Але тоді я просто не знав, що причина у депресії. Я взагалі не знав про ментальне здоров'я. Я просто не хотів нічого. Не ходив ні на які зібрання", — пригадав актор.

Наступним ударом у його житті було розлучення з Дені Гарсіа у 2008 році.

"Коли я знову проходив через це, на щастя, мав приятелів, на яких міг покластитися і сказати, що мені зле", — ділиться зірка комедійних бойовиків.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Після пережитого Двейн Джонсон розповідає, що доньки Ава Рейн, Ясмін Джонсон та Тіана Джиа Джонсон стали для нього справжнім спасінням.

"Я дивлюсь на них і розумію, ось для кого все це треба пройти", — зізнається актор.

До речі, значна частина пацієнтів та навіть лікарів думає, що депресія — це тільки коли весь день лежиш і дивишся в стінку, або постійно плачеш. За словами лікаря-невролога така думка не зовсім правдива. 

Нагадаємо, популярний кіноактор та реслер Двейн "Скеля" Джонсон записав композицію Face Off разом з репером Tech N9ne. Це перша пісня з 2001 року. 

Раніше Двейн "Скеля" Джонсон увійшов до списка найдорожчих акторів. Він отримав $50 млн за фільм "Червоне повідомлення".

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