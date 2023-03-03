ТОП-знаменитостей, яким не заважає лисина

Знаменитості, які не соромляться своєї лисини

Високий, підкачаний, харизматичний чоловік — саме так більшість уявляють собі секс-символа. Наявність волосся на голові в цьому переліку не грає першочергову роль. Чимало знаменитостей підкорили серця мільйонів й без шевелюри.

Новини.LIVE розкаже про зірок, лисина яких стала частиною їхнього образу.

Він Дізель

Американського актора Віна Дізеля складно уявити з шевелюрою. Більшість життя кінозірка ретельно голить волосся на голові. Вперше під нуль підстригся, коли влаштувався в нічний клуб охоронцем. Тоді Дізелю здалося, що без волосся він виглядатиме серйозніше та мужніше. А трохи пізніше вирішив убезпечити себе від передчасного облисіння.

"Ми всі рано чи пізно втратимо волосся. Тому краще зробити цей вибір якомога раніше. Пізніше ніхто не звинувачуватиме вас у цьому рішенні. Бо це буде ваш фірмовий стиль", — розповів в одному з інтерв’ю зірка франшизи "Форсаж".

Стратегія спрацювала. Продюсери почали частіше запрошувати Дізеля на зйомки. Лише у кількох фільмах, як, наприклад, у трагікомедії "Визнайте мене винним", актор з'явився у кадрі із шевелюрою. Дізнатися його практично неможливо. Тому після зйомок Дізель швидко повертався до звичного іміджу.

Інші зірки "Форсажу"

Ще одна зірка популярної франшизи, Двейн "Скеля" Джонсон, почав голитися налисо ще в молодості. Тоді він професійно займався рестлінгом, і волосся на рингу тільки заважало. Щоправда, дебютував "Скеля" у фільмі "Мумія повертається" все ж таки з шевелюрою. Та й в інших картинах, як, наприклад, "Геракл", Дуейн з'являється в перуках. Адже відрощувати волосся, один із найбільш високооплачуваних акторів світу, зовсім не має наміру.

Таких планів не було й в його друга, англійського актора Джейсона Стейтема. Який також знімався у "Форсажі". Кінозірка почав лисіти, тож узяв до рук бритву. Що тільки зіграло йому руку. Іноді, правда, Джейсона все ж таки можна побачити на червоній доріжці з шевелюрою, що рідіє.

Брюс Вілліс

У культовому фільмі "П'ятий елемент", американський актор ще красувався своїм волоссям. Проте недовго. Зірка почав стрімко лисіти. Спочатку Брюс регулярно відвідував трихолога. Знаменитість перепробував майже всі методи, щоб відновити пишне волосся.

Але врешті-решт він поголився наголо 2006 року на зйомках "Міцного горішка 4". Так Брюс вирішив підтримати всіх чоловіків, які втрачають волосяний покрив.

"Лисина — моя візитна картка. Не розумію людей, які сміються з лисих. Мені вона додала впізнаваності, а моїм ролям — статусності", — сказав в одному з інтерв’ю Брюс.

Євген Кошовий

Зірка "Кварталу 95" добре пам’ятає день, коли вперше поголив голову. Це сталося 25 травня 2001 року. Кошовий зробив це заради двох номерів, які у підсумку так і не увійшли до телевізійної версії. За словами Євгена, рішення сказати шевелюрі "адіос" приймав не він, а старші товариші.

"Зробив це заради мистецтва і жодного разу про це не пошкодував. Ця фішка певним чином теж "приклала руку" до моєї популярності. Тепер я голю голову регулярно — раз на три дні. Якби вперше робив це зараз, то, звісно, зняв усе на телефон. Але тоді грошей на нього не було, та й не лише на нього. Студент був як-не-як", — розповідав в інтерв'ю Кошовий.

В українському шоу-бізнесі значно менше знаменитостей, які не соромляться облисіння. Серед них хореограф Влад Яма. Учасник багатьох талантів шоу, у середині нульових сумнівався, чи варто йому голити голову. Влад тоді вважав, що для бального танцюриста це неприпустимо. Але вирішив ризикнути. І не помилився. Принаймні, про це говорить кількість шанувальників хореографа.

Цікавий рейтинг

Нещодавно штучний інтелект Reboot презентував рейтинг найкрасивіших лисих чоловіків серед знаменитостей При цьому враховувалися одразу кілька критеріїв: правило золотого перетину, зростання та відгуки у соцмережах.

10. Майк Тайсон

9. Двейн Джонсон

8. Джо Роган

7. Брюс Вілліс

6. Джейсон Стейтем

5. принц Вільям

4. Пітбуль

3. Шемар Мур

2. Стенлі Туччі

А ось лідером став вже відомий нам Він Дізель. До речі, його лисина виявилася не тільки найпривабливішою, а й найблискучішою — їй було присвоєно найвищий показник.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що фільм кінокомпанії Universal Pictures "Форсаж 10" стане найдорожчим у франшизі. Продюсери збільшили бюджет блокбастера до 340 млн доларів. Також ми писали, що Брюс Вілліс вперше з'явився на публіці після новин про невиліковну деменцію.