Доньки врятували Двейна "Скелю" Джонсона від депресії

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Актер Дуэйн "Скала" Джонсон откровенно рассказал о своей борьбе с депрессией. Звезда комедий несколько раз в жизни сталкивался с этой болезнью.

Об этом пишет издание Justjared.

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Не знал, что такое депрессия

Впервые актер столкнулся с проблемой, завершив футбольную карьеру в университете Майами.

"Я не хотел дальше учиться. Я покинул университет. Но тогда я просто не знал, что причина в депрессии. Я вообще не знал о ментальном здоровье. Я просто не хотел ничего. Не ходил ни на какие собрания", — вспомнил актер.

Следующим ударом в его жизни был развод с Дэнни Гарсиа в 2008 году.

"Когда я снова проходил через это, к счастью имел приятелей, на которых мог положиться и сказать, что мне плохо", — делится звезда комедийных боевиков.

После пережитого Дуэйн Джонсон рассказывает, что дочери Ава Рейн, Ясмин Джонсон и Тиана Джия Джонсон стали для него настоящим спасением.

"Я смотрю на них и понимаю, вот для кого все это нужно пройти", — признается актер.

К стати, значительная часть пациентов и даже врачей думает, что депрессия — это только когда весь день лежишь и смотришь в стенку или постоянно плачешь. По словам врача-невролога такое мнение не совсем правдиво.

Напомним, популярный киноактер и реслер Дуэйн "Скала" Джонсон записал композицию Face Off вместе с рэпером Tech N9ne. Это первая песня с 2001 года.

Ранее Дуэйн "Скала" Джонсон вошел в список самых дорогих актеров. Он получил $50 млн за фильм "Красное сообщение".