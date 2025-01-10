Алек Болдвін звинуватив прокурорів у переслідуванні через справу Галини Гатчінс — деталі

Актор Алек Болдвін у залі суду. Фото: Reuters

Актор Алек Болдвін подав позов проти прокурорів, які вели справу про загибель на знімальному майданчику операторки Галини Гатчінс. Він звинувачує їх у переслідуванні.

Про це пише видання TMZ.

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Актор звинувачує суддів та прокурорів у зловживанні своїми повноваженнями, переслідуванні та наклепі. Вважає, що замість справедливого розслідування вбивства Галини Гатчінс, його намагались зробити "крайнім" і повісити на нього цю справу.

Адвокати Болдвіна кажуть, що прокурори порушили права їхнього підзахисного і діяли з метою особистої або політичної вигоди. У позові йдеться про компенсацію збитків та оплати юридичних послуг.

Операторка Галина Гатчінс. Фото: instagram.com/halynahutchins

Інцидент стався в жовтні 2021 року, коли Болдвін випадково вистрілив з револьвера, в результаті чого загинула Галина Гатчінс. Після розслідування всі звинувачення проти актора були зняті.

Нагадаємо, що у 2021 році під час фільмування проєкту "Іржа" Алек Болдвін вистрілив з реквізитної зброї в кінооператорку українського походження Галину Гатчінс. Вона загинула на місці. Розслідування встановило, що в результаті недбалого ставлення реквізитний револьвер виявився заряджений бойовими набоями. У фіналі справи актора визнали невинним, а реквізиторку засудили до відбування покарання у в'язниці.