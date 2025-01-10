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Упрекнул преследованием — Болдуин подал иск против прокуроров

10 января 2025 13:45
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Алек Болдуин обвинил прокуроров в преследовании из-за дела Галины Гатчинс - детали
Актер Алек Болдуин в зале суда. Фото: Reuters
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Актер Алек Болдуин подал иск против прокуроров, которые вели дело о гибели на съемочной площадке оператора Галины Хатчинс. Он обвиняет их в преследовании.

Об этом пишет издание TMZ.

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Актер обвиняет судей и прокуроров в злоупотреблении своими полномочиями, преследовании и клевете. Считает, что вместо справедливого расследования убийства Галины Хатчинс, его пытались сделать "крайним" и повесить на него это дело.

Адвокаты Болдуина говорят, что прокуроры нарушили права их подзащитного и действовали с целью личной или политической выгоды. В иске говорится о компенсации ущерба и оплате юридических услуг.

Оператор Галина Гатчинс
Оператор Галина Гатчинс. Фото: instagram.com/halynahutchins

Инцидент произошел в октябре 2021 года, когда Болдуин случайно выстрелил из револьвера, в результате чего погибла Галина Гатчинс. После расследования все обвинения против актера были сняты.

Напомним, что в 2021 году во время съемок проекта  "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из реквизитного оружия в кинооператора украинского происхождения Галину Гатчинс. Она погибла на месте. Расследование установило, что в результате небрежного отношения реквизитный револьвер оказался заряжен боевыми патронами. В финале дела актера признали невиновным, а реквизитора приговорили к отбыванию наказания в тюрьме.

суд убийство Голливуд Алек Болдуин Галина Хатчинс иск

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