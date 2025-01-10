Алек Болдуин обвинил прокуроров в преследовании из-за дела Галины Гатчинс - детали

Актер Алек Болдуин в зале суда. Фото: Reuters

Актер Алек Болдуин подал иск против прокуроров, которые вели дело о гибели на съемочной площадке оператора Галины Хатчинс. Он обвиняет их в преследовании.

Об этом пишет издание TMZ.

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Актер обвиняет судей и прокуроров в злоупотреблении своими полномочиями, преследовании и клевете. Считает, что вместо справедливого расследования убийства Галины Хатчинс, его пытались сделать "крайним" и повесить на него это дело.

Адвокаты Болдуина говорят, что прокуроры нарушили права их подзащитного и действовали с целью личной или политической выгоды. В иске говорится о компенсации ущерба и оплате юридических услуг.

Оператор Галина Гатчинс. Фото: instagram.com/halynahutchins

Инцидент произошел в октябре 2021 года, когда Болдуин случайно выстрелил из револьвера, в результате чего погибла Галина Гатчинс. После расследования все обвинения против актера были сняты.

Напомним, что в 2021 году во время съемок проекта "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из реквизитного оружия в кинооператора украинского происхождения Галину Гатчинс. Она погибла на месте. Расследование установило, что в результате небрежного отношения реквизитный револьвер оказался заряжен боевыми патронами. В финале дела актера признали невиновным, а реквизитора приговорили к отбыванию наказания в тюрьме.