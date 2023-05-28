Дорофєєва без бюстгальтера звернулась до жінок: фото

Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Сьогодні, 28 травня, відзначають Міжнародний день захисту жіночого здоров'я. Креативно та епатажно з цього приводу висловилась співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA).

Відповідну публікацію вона зробила у своєму Instagram.

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Подробиці

33-річна співачка опублікувала фотографію, на якому вона позує без верхнього одягу, і, навіть, без бюстгальтера. Відвертий знімок, за словами Наді, вона показує аби привернути увагу до жіночого здоров’я.

Дорофєєва розповіла підписникам історію з особистого життя, яка, на думку співачки, має стати знаком для тих, хто ще вагається щодо візиту до лікаря.

"Я сама переконалася — нехтувати здоров'ям не можна. Я вже розповідала вам, що одного разу, своєчасна перевірка у мамолога допомогла мені виявити фіброаденому, завдяки чому обійшлося без важких наслідків — тільки невеличкий шрам залишився на згадку. Тож дівчата, не нехтуйте здоров'ям. Бережіть себе і вчасно звертайтесь до лікаря", — написала Надя.

Співачка Надя Дорофєєва топлес. Скриншот: Instagram/nadyadorofeeva

Менш ніж за годину відверта та водночас важлива публікація Дорофєєвої набрала майже 36 тисяч уподобань.

Скриншот: Instagram/nadyadorofeeva

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дорофєєва у стильному міні влаштувала фотосесію в нью-йоркському метро. Також ми розповідали про головні помилки з тестами на вагітність.