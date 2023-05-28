Дорофеева без бюстгальтера обратилась к женщинам: фото

Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Сегодня, 28 мая, отмечается Международный день защиты женского здоровья. Креативно и эпатажно по этому поводу высказалась певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA).

Соответствующую публикацию она сделала в своем Instagram.

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33-летняя певица опубликовала фотографию, на которой она позирует без верхней одежды, и даже без бюстгальтера. Откровенный снимок, по словам Нади, она показывает, чтобы привлечь внимание к женскому здоровью.

Дорофеева рассказала подписчикам историю из личной жизни, которая, по мнению певицы, должна стать знаком для тех, кто еще сомневается по поводу визита к врачу.

"Я сама убедилась — пренебрегать здоровьем нельзя. Я уже рассказывала вам, что однажды, своевременная проверка у маммолога помогла мне обнаружить фиброаденому, благодаря чему обошлось без тяжелых последствий — только небольшой шрам остался на память. Так что девушки, не пренебрегайте здоровьем. Берегите себя и вовремя обращайтесь к врачу», — написала Надя.

Певица Надя Дорофеева топлесс. Скриншот: Instagram/nadyadorofeeva

Менее чем через час откровенная и одновременно важная публикация Дорофеевой набрала почти 36 тысяч лайков.

Скриншот: Instagram/nadyadorofeeva

Напомним, ранее мы писали, что Дорофеева в стильном мини устроила фотосессию в нью-йоркском метро. Также мы рассказывали о главных ошибках с тестами на беременность.