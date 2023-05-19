Дорофєєва у стильному міні влаштувала фотосесію в нью-йоркському метро

Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Співачка Надя Дорофєєва продовжує ділитися знімками з подорожі до США. Артистка цього разу влаштувала фотосесію у метро.

Світлини артистка запостила на своїй сторінці у Instagram.

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Співачку фотографувала українка, яка мешкає у США, Анастасія Лисенко. На світлинах Надя позує у міні-сукні в нью-йоркському метро.

До речі, багато підписників побачили на фото невеличкий животик зірки, почавши її одразу вітати з вагітністю. Сама співачка швидко відреагувала на чутки і іронічно відповіла, що таке трапляється, коли на ніч з'їла фастфуд.

Нагадаємо, учасники гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) та Олексій Завгородній (Позитив) вирушили до Північної Америки, де відіграють декілька концертів.

Раніше стало відомо, Дорофєєва розлучилась з Володимиром Дантесом та закрутила роман з ресторатором та чоловіком своєї подруги Мішею Кацуріним.