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Дорофєєва показала, як готується до свят з дітьми Кацуріна

15 грудня 2024 20:15
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Дорофєєва разом з дітьми Кацуріна прикрасила ялинку
Українська співачка Надя Дорофєєва. Фото: Instagram.com/nadyadorofeeva
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Співачка Надя Дорофєєва поділилася із шанувальниками родинними кадрами. Артистка показала, як прикрашає ялинку із чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним, та його дітьми — сином Іваном та донькою Сашею.

Світлини співачка опублікувала на своїй сторінці в Telegram

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Дорофєєва прикрасила ялинку

Виконавиця разом з чоловіком поставила велику ялинку висотою майже до стелі. Прикрашала різдвяне деревце разом з Дорофєєвою та Кацуріним його донька від першого шлюбу Саша. Дівчинка отримала задоволення від процесу.

Співачка показала скляні іграшки, якими прикрашали дерево, та зізналась, що найважче справи йшли з гірляндою.

"Найвеселіше в прикрашанні ялинки — розплутувати гірлянду", — написала виконавиця.

Дорофєєва прикрасила ялинку
Надя Дорофєєва прикрашає ялинку. Фото: t.me/thisisdorofeeva
Дорофєєва прикрасила ялинку
Донька Михайла Кацуріна прикрашає ялинку. Фото: t.me/thisisdorofeeva
Дорофєєва прикрасила ялинку
Донька Михайла Кацуріна прикрашає ялинку. Фото: t.me/thisisdorofeeva
Дорофєєва прикрасила ялинку з дітьми Кацуріна
Іграшки на ялинку в будинку Наді Дорофєєвої. Фото: t.me/thisisdorofeeva

Нагадаємо, співачка Надя Дорофеєва розкрила суму, яку їй вдалося зібрати для ЗСУ в Палаці спорту. Також зірка зізналась, від чого відмовилась у харчуванні, щоб відчувати себе краще.

Надя Дорофєєва діти новорічна ялинка українські зірки Міша Кацурін

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Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

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