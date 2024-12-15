Дорофєєва разом з дітьми Кацуріна прикрасила ялинку

Дорофєєва показала, як готується до свят з дітьми Кацуріна
Співачка Надя Дорофєєва поділилася із шанувальниками родинними кадрами. Артистка показала, як прикрашає ялинку із чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним, та його дітьми — сином Іваном та донькою Сашею.
Світлини співачка опублікувала на своїй сторінці в Telegram.
Дорофєєва прикрасила ялинку
Виконавиця разом з чоловіком поставила велику ялинку висотою майже до стелі. Прикрашала різдвяне деревце разом з Дорофєєвою та Кацуріним його донька від першого шлюбу Саша. Дівчинка отримала задоволення від процесу.
Співачка показала скляні іграшки, якими прикрашали дерево, та зізналась, що найважче справи йшли з гірляндою.
"Найвеселіше в прикрашанні ялинки — розплутувати гірлянду", — написала виконавиця.
Нагадаємо, співачка Надя Дорофеєва розкрила суму, яку їй вдалося зібрати для ЗСУ в Палаці спорту. Також зірка зізналась, від чого відмовилась у харчуванні, щоб відчувати себе краще.
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