Дорофеева вместе с детьми Кацурина украсила елку

Дорофеева показала, как готовится к праздникам с детьми Кацурина
Певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками семейных кадров. Артистка показала, как украшает елку с мужем, ресторатором Мишей Кацуриным и его детьми — сыном Иваном и дочерью Сашей.
Фотография певица опубликовала на своей странице в Telegram.
Дорофеева украсила елку
Исполнительница вместе с мужем поставила большую елку высотой почти до потолка. Украшала рождественское деревце вместе с Дорофеевой и Кацуриным, его дочь от первого брака Саша. Девочка получила удовольствие от процесса.
Певица показала стеклянные игрушки, которыми украшали дерево и призналась, что тяжелее всего дела обстояли с гирляндой.
"Самое веселое в украшении елки — распутывать гирлянду", — написала исполнительница.
Напомним, певица Надя Дорофеева раскрыла сумму, которую ей удалось собрать для ВСУ во "Дворце Спорта". Также звезда призналась, от чего отказалась в питании, чтобы чувствовать себя лучше.
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