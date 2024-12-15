Дорофеева вместе с детьми Кацурина украсила елку

Украинская певица Надя Дорофеева. Фото: Instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками семейных кадров. Артистка показала, как украшает елку с мужем, ресторатором Мишей Кацуриным и его детьми — сыном Иваном и дочерью Сашей.

Фотография певица опубликовала на своей странице в Telegram.

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Дорофеева украсила елку

Исполнительница вместе с мужем поставила большую елку высотой почти до потолка. Украшала рождественское деревце вместе с Дорофеевой и Кацуриным, его дочь от первого брака Саша. Девочка получила удовольствие от процесса.

Певица показала стеклянные игрушки, которыми украшали дерево и призналась, что тяжелее всего дела обстояли с гирляндой.

"Самое веселое в украшении елки — распутывать гирлянду", — написала исполнительница.

Надя Дорофеева украшает елку. Фото: t.me/thisisdorofeeva

Дочь Михаила Кацурина украшает елку. Фото: t.me/thisisdorofeeva

Дочь Михаила Кацурина украшает елку. Фото: t.me/thisisdorofeeva

Игрушки на елку в доме Нади Дорофеевой. Фото: t.me/thisisdorofeeva

Напомним, певица Надя Дорофеева раскрыла сумму, которую ей удалось собрать для ВСУ во "Дворце Спорта". Также звезда призналась, от чего отказалась в питании, чтобы чувствовать себя лучше.