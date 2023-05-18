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Дружина "Бонда" Деніела Крейга зізналася, що пережила викидень

18 травня 2023 16:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дружина “Бонда” Деніела Крейга зізналася, що пережила викидень
Деніел Крейг та Рейчел Вайз. Фото: instagram.com/rachelweisz1
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Рейчел Вайз зізналася, що розуміє, що відчуває жінка, втрачаючи дитину. Дружина Деніела Крейга розповіла про свій трагічний досвід.

Про це пише видання Daily Mail.

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Вайз зіграла гінеколога у серіалі "Зв'язані на смерть". Зірка у кадрі приймала пологи та допомагала жінкам, які втратили дитину.

"Ми мали показати цей жіночий досвід реальним. У жінок трапляються викидні. У мене був викидень. Ти просто одного разу бачиш, як стікаєш кров'ю і це все є частиною життя жінки", — поділилася акторка, не уточнюючи подробиці особистої трагедії.

Зірка "Мумії" зрідка говорить про особисте, але в інтерв'ю розповіла, що рада, що її чоловік нарешті розпрощався з роллю Бонда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Це було дуже небезпечно. Він постійно травмувався, адже робив всі трюки сам. Тепер питання безпеки закрите. Я дуже пишаюсь його Бондом. Думаю, він зробив це дуже талановито. Але тепер ми маємо менше стресу", — говорить акторка.

Рейчел Вайз виховує двох дітей: 4-річну Грейс, яку народила у шлюбі з Деніелом Крейгом та 16-річного сина Генрі від режисера Даррена Аранофськi.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що британська акторка Бонні Райт, яка прославилася роллю Джинні Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, вагітна.

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