Дружина "Бонда" Деніела Крейга зізналася, що пережила викидень
Акторка Рейчел Вайз зізналася, що розуміє, що відчуває жінка, втрачаючи дитину. Дружина Деніела Крейга розповіла про свій трагічний досвід.
Про це пише видання Daily Mail.
Вайз зіграла гінеколога у серіалі "Зв'язані на смерть". Зірка у кадрі приймала пологи та допомагала жінкам, які втратили дитину.
"Ми мали показати цей жіночий досвід реальним. У жінок трапляються викидні. У мене був викидень. Ти просто одного разу бачиш, як стікаєш кров'ю і це все є частиною життя жінки", — поділилася акторка, не уточнюючи подробиці особистої трагедії.
Зірка "Мумії" зрідка говорить про особисте, але в інтерв'ю розповіла, що рада, що її чоловік нарешті розпрощався з роллю Бонда.
"Це було дуже небезпечно. Він постійно травмувався, адже робив всі трюки сам. Тепер питання безпеки закрите. Я дуже пишаюсь його Бондом. Думаю, він зробив це дуже талановито. Але тепер ми маємо менше стресу", — говорить акторка.
Рейчел Вайз виховує двох дітей: 4-річну Грейс, яку народила у шлюбі з Деніелом Крейгом та 16-річного сина Генрі від режисера Даррена Аранофськi.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що британська акторка Бонні Райт, яка прославилася роллю Джинні Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, вагітна.