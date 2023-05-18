Жена "Бонда" Дэниела Крейга призналась, что пережила выкидыш

Дэниел Крейг и Рэйчел Вайз. Фото: instagram.com/rachelweisz1

Актриса Рейчел Уайз призналась, что понимает, что чувствует женщина, теряя ребенка. Жена Дэниела Крейга рассказала о своем трагическом опыте.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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"Мы должны были показать этот женский опыт реальным. У женщин случаются выкидыши. У меня был выкидыш. Ты просто однажды видишь, как истекаешь кровью и это все является частью жизни женщины", — поделилась актриса, не уточняя подробности личной трагедии.

Звезда "Мумии" изредка говорит о личном, но в интервью рассказала, что рада, что ее муж наконец-то распрощался с ролью Бонда.

"Это было очень опасно. Он постоянно травмировался, потому что делал все трюки сам. Теперь вопрос безопасности закрыт. Я очень горжусь его Бондом. Думаю, он сделал это очень талантливо. Но теперь у нас меньше стресса", — говорит актриса.

Рейчел Вайз воспитывает двоих детей: 4-летнюю Грейс, которую родила в браке с Дэниелом Крейгом и 16-летнего сына Генри от режиссера Даррена Аранофски.

Напомним, недавно стало известно, что британская актриса Бонни Райт, прославившаяся ролью Джинни Уизли в фильмах о Гарри Поттере, беременна.