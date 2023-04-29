Зірка кіно про Гаррі Поттера повідомила про вагітність

Британська акторка Бонні Райт. Фото: instagram.com/thisisbwright

Британська акторка Бонні Райт, яка прославилася роллю Джинні Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, вагітна. Вона опублікувала світлини, де постала разом зі своїм чоловіком та продемонструвала округлий животик.

Радісну звістку Райт повідомила в Instagram.

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Ендрю Лококо та 32-річна акторка готуються вперше стати батьками. На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала знімки з чоловіком, на яких постала в коричневому вільному сарафані. Одяг Райт підкреслив округлий животик.

Бонні Райт разом з чоловіком. Фото: instagram.com/thisisbwright

"У нас буде дитина! Дуже раді розділити з нею цю чудову землю. Яка дика та смиренна подорож — це вагітність, трансформація, щоб звільнити простір для нового життя. Ми з Ендрю не можемо дочекатися, щоб познайомитися з нашою дитиною і стати батьками", — написала акторка.

Бонні Райт разом з чоловіком. Фото: instagram.com/thisisbwright

Нагадаємо, минулого місяця 36-річна американська акторка Ліндсі Лохан оголосила про вагітність. Кінозірка чекає на первістка від свого чоловіка, арабського фінансиста Бадера Шамаса. Вперше у своїх соцмережах Ліндсі показала свій вже чималий животик.

Також ми писали, що переможниця першого сезону шоу "Холостяк" Олександра Шульгіна вдруге вагітна. Наразі дівчина з сім'єю перебуває у Сполучених Штатах Америки.

Додамо, співачка Світлана Тарабарова народила третю дитину. В зірки українського шоу-бізнесу народилась донька.