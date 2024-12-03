Танцівниця Наталія Татарінцева. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/

Українська танцівниця і дружина хореографа Євгена Кота Наталія Татарінцева поділилася із шанувальниками корисними порадами. Молода мама пояснила, як вживати солодощі та випічку без шкоди для фігури.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Наталія Татарінцева про смаколики

Одна із підписниць поцікавилась у Наталії, як їй вдається зберігати струнку фігуру після пологів. Танцівниця дозволяє собі смаколики, проте не набирає зайву вагу.

Татарінцева зазначила, що на схудненні можна вживати шкідливі продукти. Танцівниця порадила шанувальникам готувати солодке та випічку власними руками та намагатися контролювати її кількість. За її словами, домашні страви не тільки зроблять талію стрункіше, а й нанесуть менше шкоди за магазинне печиво чи торт.

"Без смаколиків жити дуже сумно і я за те, щоб вони обов'язково були присутніми в раціоні. Але буде чудово для твоєї зовнішності і здоров'я зсередини, якщо ти будеш їх готувати сама і розвиватимеш відчуття міри в споживанні", — написала молода мама.

Наталія Татарінцева дала поради зі схуднення. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/

Раніше Аніта Луценко розповіла, коли категорично не можна худнути. А також Наталія Татарінцева показала спільне тренування із новонародженою донькою на руках.