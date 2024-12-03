Танцовщица Наталья Татаринцева. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/

Украинская танцовщица и жена хореографа Евгения Кота Наталья Татаринцева поделилась с поклонниками полезными советами. Молодая мама объяснила, как употреблять сладости и выпечку без ущерба для фигуры.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

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Наталья Татаринцева о вкусностях

Одна из подписчиц поинтересовалась у Натальи, как ей удается сохранять стройную фигуру после родов. Танцовщица позволяет себе вкусности, однако не набирает лишний вес.

Татаринцева отметила, что на похудении можно употреблять вредные продукты. Танцовщица посоветовала поклонникам готовить сладкое и выпечку своими руками и пытаться контролировать ее количество. По ее словам, домашние блюда не только сделают талию стройнее, но и нанесут меньше вреда, чем магазинное печенье или торт.

"Без вкусностей жить очень грустно и я за то, чтобы они обязательно присутствовали в рационе. Но будет отлично для твоего облика и здоровья изнутри, если ты будешь их готовить сама и будешь развивать ощущение меры в потреблении", — написала молодая мама.

Наталья Татаринцева дала советы по похудению. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/

Ранее Анита Луценко рассказала, когда категорически нельзя худеть. А также Наталья Татаринцева показала общую тренировку с новорожденной дочерью на руках.