Євген та Наталія Синельникови презентували нове унікальне тревел-шоу

Продюсери Євген і Наталія Синельникови та ведучий, композитор Євген Філатов (The Maneken)

Ще минулого року в студії Новини.LIVE режисер та продюсер Євген Синельников, який був співзасновником проєкту "Орел і решка", оголосив про роботу над новим унікальним тревел-проєктом.

І ось на YouTube каналі "УкрЮтюбПроєкт" вийшов прем’єрний випуск шоу, яке отримало назву "Як звучить Україна".

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"Як звучить Україна" — абсолютно новий формат. Музикант і композитор Євген Філатов (The Maneken) збирає звуки українських міст і створює з них мелодію. Авторами шоу стало творче подружжя Євген і Наталія Синельникови, які пережили окупацію в Бучі.

"Творча ідея тревелу народилася ще до війни, у мирний час. Але саме трагічні події, які розгорнулися з 24 лютого в Україні, надали проєкту нових сенсів. А також, інші відчуття плину часу і плину життя, його звучання, зміну якого відчув кожен українець. Зафільмувати, записати, відтворити зліпок унікальних звуків життя українських міст і показати Україну українцям так, аби серце знову защемило любов'ю до неї", — розповіли творці шоу.

Виявляється, це було давньою мрією Наталії, яка минулого року вийшла заміж за Євгена Синельникова.

"Мрія відтворити образ України через звуки - зі мною з дитинства. Робота в музичній шоу-індустрії забирала багато часу і моя ідея мала час на те: аби викристалізуватися. І час розповісти про неї настав. "Як звучить Україна" — це творча документалістика, це ефект тотальної спонтанності і альтернативного відчуття світу", — написала Наталія.

На роль ведучого і композитора творча команда проєкту запросила українського саунд-продюсера, аранжувальника Євгена Філатова. Він відомий як лідер музичного проєкту The Maneken та чоловік, продюсер Нати Жижченко (ONUKA).

Подорожуючи українськими містами під час війни і повітряних тривог, зустрічаючись із цікавими людьми, випробовуючи старовинні інструменти і акустику старовинної архітектури, Євген Філатов збирав звуки з дуже важливою, кульмінаційною для кожного епізоду метою — написати музику. Проєкт реалізований у принципово новому форматі для України й світу.

"Шепіт гір і дзвони церков, акустика центрів реабілітації біженців і музичні здобутки дітей-переселенців, які вчаться створювати електронну музику в рамках благодійного проєкту, звуки старовинного вінілу і звук трамвайного компостера — все це створює грандіозний оркестр з найрідніших і найнеочікуваніших звуків", — підсумували творці шоу.

П’ять міст першого сезону проєкту — це п’ять унікальних музичних треків, які створюватимуться на очах у глядачів і завершуватимуть кожну програму. Це онлайн-демонстрація магії народження композиції з рандомних звуків у виконанні Євгена Філатова. Перший випуск присвячений Чернігову.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомі тревел-блогери поділились досвідом в першому випуску україномовного проєкту "Ютубери". Також ми писали про монетизацію від YouTube: скільки отримав блогер з Одеси за 88 млн переглядів.