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Жена Евгения Синельникова осуществила свою мечту в новом тревел-шоу: при чем здесь муж ONUKA

9 февраля 2023 10:48
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Евгений и Наталья Синельниковы презентовали новое уникальное тревел-шоу
Продюсеры Евгений и Наталья Синельниковы и ведущий, композитор Евгений Филатов (The Maneken)
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Еще в прошлом году в студии Новини.LIVE режиссер и продюсер Евгений Синельников, бывший соучредитель проекта "Орел и решка", объявил о работе над новым уникальным тревел-проектом.

И вот на YouTube канале "УкрЮтюбПроект" вышел премьерный выпуск шоу, получивший название "Как звучит Украина".

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Подробности

"Как звучит Украина" — совершенно новый формат. Музыкант и композитор Евгений Филатов (The Maneken) собирает звуки украинских городов и создает из них мелодию. Авторами шоу стали творческая супружеская пара Евгений и Наталья Синельниковы, пережившие оккупацию в Буче.

"Творческая идея тревела родилась еще до войны, в мирное время. Но именно трагические события, развернувшиеся с 24 февраля в Украине, придали проекту новые смыслы. А также другие ощущения течения времени и течения жизни, его звучание, изменение которого испытал каждый украинец. Зафильмовать, записать, воспроизвести слепок уникальных звуков жизни украинских городов и показать Украину украинцам так, чтобы сердце снова защемило любовью к ней", — рассказали создатели шоу.

Оказывается, это была давняя мечта Натальи, которая в прошлом году вышла замуж за Евгения Синельникова.

"Мечта воспроизвести образ Украины через звуки со мной с детства. Работа в музыкальной шоу-индустрии отнимала много времени и у моей идеи было время на то: чтобы выкристаллизоваться. И время рассказать о ней настало. "Как звучит Украина" — это творческая документалистика, это эффект тотальной спонтанности и альтернативного ощущения мира", — написала Наталья.

На роль ведущего и композитора творческая команда проекта пригласила украинского саунд-продюсера, аранжировщика Евгения Филатова. Он известен как лидер музыкального проекта The Maneken и муж, продюсер Наты Жижченко (ONUKA).

Путешествуя по украинским городам во время войны и воздушных тревог, встречаясь с интересными людьми, испытывая старинные инструменты и акустику старинной архитектуры, Евгений Филатов собирал звуки с очень важной, кульминационной для каждого эпизода целью — написать музыку. Проект реализован в принципиально новом формате для Украины и мира.

"Шепот гор и колокола церквей, акустика центров реабилитации беженцев и музыкальные достижения детей-переселенцев, которые учатся создавать электронную музыку в рамках благотворительного проекта, звуки старинного винила и звук трамвайного компостера — все это создает грандиозный оркестр из самых родных и самых неожиданных звуков", — подытожили создатели шоу.

Пять городов первого сезона проекта — пять уникальных музыкальных треков, которые будут создаваться на глазах у зрителей и завершать каждую программу. Это онлайн-демонстрация магии рождения композиции по рандомным звукам в исполнении Евгения Филатова. Первый выпуск посвящен Чернигову.

Напомним, ранее мы рассказывали, что известные тревел-блогеры поделились опытом в первом выпуске украиноязычного проекта "Ютубери". Также мы писали о монетизации от YouTube: сколько получил блогер из Одессы за 88 млн просмотров.

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