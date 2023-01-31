Дружина Миколи Тищенка прокоментувала скандальне розслідування

Дружина нардепа Миколи Тищенка, модель та блогерка Алла Барановська

Поїздку вже безфракційного нардепа Миколи Тищенка в країни Азії висміяли у соцмережах відомі шоумени. Дружина скандального політика, 28-річна бізнесвумен, модель та блогерка Алла Барановська вперше прокоментувала цю ситуацію.

В Instastories вона опублікувала фотографії з відпочинку.

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Барановську обурило розслідування журналіста Михайла Ткача щодо її чоловіка. Через нього Тищенка виключили зі складу партії "Слуга народу". У ЗМІ почали з’являтися фотографії політика на відпочинку. Публікувати стали й знімки самої Барановської.

Дружина нардепа стверджує, що всі ці фотографії ще з довоєнних часів. Алла опублікувала у своїх сторіз знімки з відпочинку, один з яких особисто спрямувала Михайлу Ткачу.

"А давайте допоможу найкращим незалежним ЗМІ. І покажу ще архівів, а то якось мало фото під ваші дешеві статті. Я вже і сама не розумію, куди мене телепортували. Так зганьбити журналістику у такий час — це треба мати талант. Хотіла багато чого сказати, але ворог слідкує і сміється з вас", — зазначила Алла.

Також Барановська передала всім привіт і заявила, що скоро буде в Києві. Щоправда, які цілі повернення до столиці дружина одіозного політика не повідомила.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пародія зірки "Кварталу 95", актора Юрія Великого, на Миколу Тищенка у Таїланді потрапила в тренди YouTube. Також ми розповідали, що ЗМІ показали злив листування, де Тищенко реагує на виключення зі "Слуги народу".