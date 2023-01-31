Жена Николая Тищенко прокомментировала скандальное расследование

Жена Николая Тищенко, модель и блогер Барановская, прокомментировала скандальное расследование
Поездку уже безфракционного нардепа Николая Тищенко в страны Азии высмеяли в соцсетях известные шоумены. Жена скандального политика, 28-летняя бизнесвумен, модель и блогер Алла Барановская впервые прокомментировала эту ситуацию.
В Instastories она опубликовала фотографии с отдыха.
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Барановскую возмутило расследование журналиста Михаила Ткача в отношении ее мужа. Из-за него Тищенко исключили из состава партии "Слуга народа". В СМИ стали появляться фотографии политика на отдыхе. Публиковать стали и снимки самой Барановской.
Жена нардепа утверждает, что все эти фотографии еще с довоенных времен. Алла опубликовала в своих сториз снимки с отдыха, один из которых лично направила Михаилу Ткачу.
"А давайте помогу лучшим независимым СМИ. И покажу еще архивов, а то как-то мало фото под ваши дешевые статьи. Я уже и сама не понимаю, куда меня телепортировали. Так обесчестить журналистику в такое время — это надо иметь талант. Хотела многое сказать, но враг следит и смеется над вами", — отметила Алла.
Также Барановская передала всем привет и заявила, что скоро будет в Киеве. Правда, какие цели возвращения в столицу жена одиозного политика не сообщила.
Напомним, ранее мы писали, что пародия звезды "Квартала 95", актера Юрия Великого, на Николая Тищенко в Таиланде попала в тренды YouTube. Также мы рассказывали, что СМИ показали слив переписки, где Тищенко реагирует на исключение из "Слуги народа".