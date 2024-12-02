Дружина Володимира Остапчука пригадала, як він покликав її заміж

Володимир Остапчук з дружиною Катериною. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Дружина шоумена Володимира Остапчука — Катерина — пригадала, як чоловік покликав її заміж. Блогерка зізналася, що в її мріях освідчення мало бути іншим.

Про це Катерина розповіла в своєму Instagram.

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Дружина Остапчука розповіла, як він їй освідчився

У своєму блозі Катерина вирішила поспілкуватися із шанувальниками та відповісти на їхні запитання. Тож маючи нагоду, фани поцікавилися, як Володимир освідчився своїй обраниці.

На що Катерина зізналася, що усе відбулося раптово і без урочистостей.

"Ми обговорювали тему дітей і я сказала, що якщо що, то по зальоту заміж не вийду, а він відповів: "Давай завтра розпишемося?". Ну я вирішила, що поки пропонує і ще не до кінця розуміє, на що він підписався, то треба брати. Тому ми на наступний день пішли й розписалася", — розповіла блогерка.

Катерина Остапчук відповіла, як чоловік кликав її заміж. Фото: instagram.com/poka.tya

За словами Катерини, вона завжди мріяла, аби її покликали заміж в іншій країні. Але все ж таки пара вирішила не гаяти час. Натомість Володимир пообіцяв коханій здійснити її мрію.

"Ну він насправді знав, що я хочу красиву пропозицію у певній країні, тому був варіант або зробити так, як він зробив, або чекати ще незрозуміло скільки, щоб можна було освідчитися красиво. Але я все одно раз на місяць *бу йому мозок з приводу того, що в мене не було нормального освідчення. Справедливості заради зазначу, що він мені пообіцяв, що буде й освідчення й весілля, коли буде можливість зробити так, як я завжди хотіла. Але може й лапшу на вуха вішає, тому про всяк випадок написала про це на увесь інтернет", — із гумором відповіла Катерина.

Нагадаємо, пара разом вже два роки, а зовсім скоро в них народиться малюк. Для Остапчука це буде третя дитина.

Днями Катерина назвала орієнтовну дату народження малюка. А також розповіла, чи погодився Остапчук на парні пологи.