Жена Владимира Остапчука вспомнила, как он позвал ее замуж

Владимир Остапчук с женой Екатериной. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Жена шоумена Владимира Остапчука — Екатерина — вспомнила, как мужчина позвал ее замуж. Блогер призналась, что в ее мечтах предложение должно было быть другим.

Об этом Екатерина рассказала в своем Instagram.

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В своем блоге Екатерина решила пообщаться с поклонниками и ответить на их вопросы. Поэтому имея возможность, фаны поинтересовались, как Владимир сделал предложение своей избраннице.

На что Екатерина призналась, что все произошло внезапно и без торжеств.

"Мы обсуждали тему детей и я сказала, что если что, то по залету замуж не выйду, а он ответил: "Давай завтра распишемся?". Ну я решила, что пока предлагает и еще не до конца понимает, на что он подписался, то надо брать. Поэтому мы на следующий день пошли и расписалась", — рассказала блогер.

Екатерина Остапчук ответила, как муж звал ее замуж. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

По словам Екатерины, она всегда мечтала, чтобы ее позвали замуж в другой стране. Но все же пара решила не тратить попусту время.

"Ну он на самом деле знал, что я хочу красивое предложение в определенной стране, поэтому был вариант или сделать так, как он сделал, или ждать еще непонятно сколько, чтобы можно было сделать предложение красиво. Но я все равно раз в месяц *бу ему мозг по поводу того, что у меня не было нормального предложения. Справедливости ради отмечу, что он мне пообещал, что будет и предложение и свадьба, когда будет возможность сделать так, как я всегда хотела. Но может и лапшу на уши вешает, поэтому на всякий случай написала об этом на весь интернет", — с юмором ответила Екатерина.

Напомним, пара вместе уже два года, а совсем скоро у них родится малыш. Для Остапчука это будет третий ребенок.

На днях Екатерина назвала ориентировочную дату рождения малыша. А также рассказала, согласился ли Остапчук на парные роды.