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Дружина Остапчука зізналась, чи є емоційною під час сварок

3 грудня 2024 18:40
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Катерина Остапчук розповіла про сварки з чоловіком
Володимир Остапчук з дружиною Катериною. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Дружина телеведучого Володимира Остапчука Катерина поділилася із шанувальниками особистим. Вагітна дівчина розповіла чи активно проявляє емоції під час сварок.

Про це Катерина розповіла в своєму Instagram

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Вагітна дівчина зізналась, що емоційно відстоює свою позицію в сварках. Катерина додала, що її чоловік буквально мріє про те, що вона спокійніше реагувала на будь-які ситуації.

"У мене рот не закривається. Це, мабуть, мрія Вови, щоб я обирала мовчання хоч на 15 хвилин. Але я навіть коли розумію, що з кожним словом буде тільки гірше, все одно гну свою лінію", — зізналась дівчина.

Проте Катерина не вміє довго ображатись на коханого і часто першою йде на примирення.

"Дуже рідко буває, коли я вирішую, що зможу образитися й піти в кімнату, але мене вистачає хвилин на 5 максимум. Коли я розумію, що він не піде за мною, щоб сказати, що він у всьому неправий, то я швидко виходжу зі словами: "Ну якщо ти думаєш, що так все закінчиться то ні"", — поділилась Остапчук.

Катерина Остапчук про сварки з чоловіком
Катерина Остапчук про сварки в шлюбі. Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, раніше Катерина розповіла, чи планують вони із чоловіком ще дітей.А також розповіла, чи погодився Остапчук на парні пологи.

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