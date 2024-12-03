Екатерина Остапчук рассказала о ссорах с мужем

Владимир Остапчук с супругой Екатериной. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Жена телеведущего Владимира Остапчука Екатерина поделилась с поклонниками личным. Беременная девушка рассказала активно ли проявляет эмоции во время ссор.

Об этом Екатерина рассказала в своем Instagram.

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Беременная девушка призналась, что эмоционально отстаивает свою позицию в ссорах. Екатерина добавила, что ее муж буквально мечтает о том, что она более спокойно реагировала на любые ситуации.

"У меня рот не закрывается. Это, пожалуй, мечта Вовы, чтобы я выбирала молчание хоть на 15 минут. Но я даже когда понимаю, что с каждым словом будет только хуже, все равно гну свою линию", — призналась девушка.

Однако, Екатерина не умеет долго обижаться на любимого и часто первой идет на примирение.

"Очень редко бывает, когда я решаю, что смогу обидеться и уйти в комнату, но меня хватает минут на 5 максимум. Когда я понимаю, что он не пойдет за мной, чтобы сказать, что он во всем не прав, то я быстро выхожу со словами: "Ну если ты думаешь, что так все закончится то нет"", — поделилась Остапчук.

Екатерина Остапчук о ссорах в браке. Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, ранее Екатерина рассказала, планируют ли они с мужем еще детей. А также рассказала, согласился ли Остапчук на парные роды.