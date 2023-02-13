Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі стали батьками вчетверте

Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі стали батьками вчетверте
Серед знаменитостей чимало багатодітних родин. Серед них і голлівудські актори Раян Рейнольдс та Блек Лайвлі. Восени минулого року зіркова парочка оголосила, що чекають на четверту дитину. І ось стало відомо, що малюк народився.
Про це з посиланням на власні джерела з оточення Рейнольдса та Лайвлі повідомляє видання Page Six.
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Деталі
Стать дитини знаменитості поки що тримають у таємниці. У 35-річної Блейк Лайвлі та 45-річного Раяна Рейнольдса також є три дочки: семирічна Джеймс, шестирічна Інес та трирічна Бетті.
У своєму Instagram акторка поділилася фотографією, на якій вона позує вже без живота з чоловіком та його матір’ю. Інсайдери стверджують, що таким чином зірка підтвердила пологи.
Раніше Рейнольдс прокоментував вагітність дружини і висловив сподівання, що у них знову народиться дівчинка. За словами актора, він уже звик виховувати дочок. Блейк та Раян познайомилися у 2010-му на зйомках фільму "Зелений ліхтар". Через рік стало відомо про їхній роман. А у 2012-му пара зіграла таємне весілля.
Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Ріанна під час виступу на Супербоулі натякнула на вагітність. Також ми розповідали, що зірки "Ігри престолів" британські актори Кіт Герінґтон та Роуз Леслі чекають на другу дитину.