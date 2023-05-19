Блейк Лайвли показала себя после рождения четвертого ребенка – выглядит отлично

Актриса Блейк Лайвли со своим мужем Раяном Рейнольдсом на Met Gala 2022 в Нью–Йорке. Фото: скриншот с YouTube

В сети показали, как выглядит известная американская модель и актриса, 25–летняя Блейк Лайвли спустя три месяца после рождения ребенка. Известную актрису заметили в великолепной форме во время съемок фильма "Все заканчивается на нас" в Нью–Йорке.

Соответствующие фотографии разместили на фан–странице американской актрисы в Instagram.

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Американская актриса и жена известного актера Райана Рейнольдса была на съемках в коротком топе голубого цвета, лоскутной рубашке, которая не была застегнута. Снизу Блейк Лайвли была одета в брюки темно–розового цвета, черные кожаные сапоги, шапку и сумку от бренда Valentino.

К слову, известная актриса и звезда сериала "Сплетница" была одета так, что можно было увидеть ее стройную фигуру. Стоит отметить, что этот образ позволяет поклонникам ее творчества увидеть, как замечательно она выглядит после рождения четвертого ребенка.

Актриса Блейк Лайвли с мужем Раяном Рейнольдсом на церемонии Золотой глобус в Лос–Анджелесе. Фото: скріншот з YouTube

Недавно Блейк Лайвли сфотографировали на съемках, ради которых она перекрасила волосы в рыжий цвет.

Известно, что это ее первый проект с момента, как она в начале этого года родила четвертого ребенка от своего мужа, 46–летнего актера Раяна Рейнольдса. В новом фильме американская актриса играет главную роль героини по имени Лили Блум.

В новой картине рассказывается о том, что главная героиня, которую играет Блейк Лайвли, переезжает в родной город, чтобы начать новую жизнь. Девушка хочет начать свое собственное дело и считает, что все идет слишком хорошо, поэтому это не может быть правдой.

Напомним, мы писали о том, что актриса Блейк Лайвли родила четвертого ребенка от мужа Раяна Рейнольдса.

Ранее мы рассказывали о том, что известную американскую актрису Блейк Лайвли заметили в главном антитренде сезона.

Также мы сообщали о том, что актрису и модель Блейк Лайвли заметили в стильном домашнем образе на прогулке.