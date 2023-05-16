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Дружина засудженого наркоторговця вибачилась за відео з роботою ППО

16 травня 2023 15:54
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Дружина засудженого наркоторговця вибачилась за відео з роботою ППО
Співачка та блогерка Інна Воронова з чоловіком, засудженим бізнесменом Юрієм Чернецьким. Фото: Instagram/voronova.official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вночі, 16 травня, окупанти під час чергової нічної атаки запустили по території України 18 ракет різних типів. ППО відпрацювало блискавично — всі ракети було збито. Втім, деякі користувачі соцмереж, публікували у своїх профайлах відео з роботою ППО та навіть вказували геолокацію. Так, наприклад, зробила співачка та блогерка Інна Воронова.

У своєму Instagram вона попросила вибачення в українців за це. 

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Воронова, почувши сигнал повітряної тривоги, замість того, аби з дітьми піти у безпечне місце, підійшла до вікна та знімала на відео роботу ППО в одному з районів столиці. Вона не тільки показала місцевість та звідки працюють військові, але й додала геолокацію. 

Після шквалу критики співачка видалила відео. І записала вибачення російською мовою, в якому зазначила, що нічого не розуміла, що відбувається, і була переляканою.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Хто така Воронова

Співачка та блогерка є дружиною бізнесмена Юрія Чернецького, якого заарештували  за збування наркотиків в серпні минулого року. Воронова стала відомою після того, як оголосила збір 4 млн гривень на заставу чоловікові. Зараз співачка та блогерка розлучається з Чернецьким, та планує, за її словами, будувати життя без його участі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка Ксенія Мішина емоційно виправдалася за опубліковане відео роботи ППО. Також ми розповідали, як українські знаменитості відреагували на ракетний обстріл столиці та міст країни 16 травня.

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