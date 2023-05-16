Жена осужденного наркоторговца принесла извинения за видео с работой ПВО

Певица и блогерша Инна Воронова с мужем, осужденным бизнесменом Юрием Чернецким. Фото: Instagram/voronova.official

Ночью, 16 мая, оккупанты во время очередной ночной атаки запустили по территории Украины 18 ракет разных типов. ПВО отработало молниеносно — все ракеты были сбиты. Впрочем, некоторые пользователи соцсетей публиковали в своих профайлах видео с работой ПВО и даже указывали геолокацию. Так, например, сделала певица и блогерша Инна Воронова.

В своем Instagram она попросила прощения у украинцев за это.

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Что именно опубликовала блогерша

Воронова, услышав сигнал воздушной тревоги, вместо того, чтобы с детьми уйти в безопасное место, подошла к окну и снимала на видео работу ПВО в одном из районов столицы. Она не только показала местность и откуда работают военные, но и добавила геолокацию.

После шквала критики певица удалила видео. И записала извинения на русском языке, в котором отметила, что ничего не понимала, что происходит, и была испугана.

Кто такая Воронова

Певица и блогерша является женой бизнесмена Юрия Чернецкого, которого арестовали за сбыт наркотиков в августе прошлого года. Воронова стала известна после того, как объявила сбор 4 млн гривен на залог мужу. Сейчас певица и блогерша разводится с Чернецким, и планирует, по ее словам, строить жизнь без его участия.

Напомним, ранее мы писали, что актриса Ксения Мишина эмоционально оправдалась за опубликованное видео работы ПВО. Также мы рассказывали, как украинские знаменитости отреагировали на ракетные обстрелы столицы и городов страны 16 мая.