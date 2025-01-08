Христина Решетнік зіштовхнулась з проблемами на кордоні — деталі

Дружина Григорія Решетніка Христина. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik/

Дружина відомого українського телеведучого Григорія Решетніка Христина вирушила на відпочинок із трьома дітьми, проте зіштовхнулася із проблеми при виїзді з країни. Їх авто розвернули на митниці.

Про це вона розповіла Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Дружина телеведучого після свят з родиною вирушила на відпочинок з синами. Щоб дістатись до омріяного місця відпочинку, родині необхідно було подолати відстань у 1000 кілометрів із Києва до аеропорту у польському місті Катовіце.

Проте замість 16 годин, родина добиралася до Польщі добу через проблеми на митниці. Христина ностальгує за часами, коли з аеропорту у столиці можна було дістатись до багатьох точок світку всього за декілька годин. Попри проблеми, їм вдалося дістатися до Катовіце.

"Без пригод не обійшлося. Розвернули на кордоні... Довелось повертатись назад в Україну — скоро розповім більше за цю ситуацію, щоб у вас не повторилось", — поділилась Решетнік.

Дружина Григорія Решетніка Христина вирушила на відпочинок. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik/

Дружина Григорія Решетніка Христина з синами. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik/

Проте пригоди не закінчились, коли Христина з дітьми дісталась до аеропорту, адже їй рейс перенесли. Куди саме прямує дружина Решетніка наразі невідомо.

Нагадаємо, нещодавно ведучий розповів, чи планує йти в політику. А також Решетнік пригадав першу зустріч із новим "холостяком" Олександром Тереном.