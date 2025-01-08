Кристина Решетник столкнулась с проблемами на границе - детали

Жена Григория Решетника Кристина. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik/

Жена известного украинского телеведущего Григория Решетника Кристина отправилась на отдых с тремя детьми, однако столкнулась с проблемы при выезде из страны. Их авто развернули на таможне.

Об этом она рассказала Stories на своей странице в Instagram.

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Жена телеведущего после праздников с семьей отправилась на отдых с сыновьями. Чтобы добраться до заветного места отдыха, семье необходимо было преодолеть расстояние в 1000 километров из Киева до аэропорта в польском городе Катовице.

Однако вместо 16 часов, семья добиралась в Польшу сутки из-за проблем на таможне. Кристина ностальгирует по временам, когда из аэропорта в столице можно было добраться до многих точек мира всего за несколько часов. Несмотря на проблемы, им удалось добраться до Катовице.

"Без приключений не обошлось. Развернули на границе... Пришлось возвращаться обратно в Украину — скоро расскажу больше об этой ситуации, чтобы у вас не повторилось", — поделилась Решетник.

Жена Григория Решетника Кристина отправилась на отдых. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik/

Жена Григория Решетника Кристина с сыновьями. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik/

Однако приключения не закончились, когда Кристина с детьми добралась до аэропорта, ведь ей рейс перенесли. Куда именно направляется жена Решетника пока неизвестно.

Напомним, недавно ведущий рассказал, планирует ли идти в политику. А также Решетник вспомнил первую встречу с новым "холостяком" Александром Тереном.