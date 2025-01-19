Доньки Двейн "Скелі" Джонсона розмалювали татка в рожевий — відео

Двейн "Скеля" Джонсон. Фото: instagram/therock

Відомий голлівудський актор та бодибілдер Двейн "Скеля" Джонсон показав, як проводить час із доньками. Він дозволяє їм робити собі макіяж.

Кумедне відео процесу зірка виклав в Instagram.

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Відомий актор Двейн "Скеля" Джонсон поділився кумедним відео. Він показав, як розважається зі своїми дітьми. Дівчатка розмалювали його, як Барбі.

"Що почалося з моїх двох торнадо, Джазі та Тіа запитали: "Тату, ми можемо просто нафарбувати тебе тінями для повік". Я сказав: "Так, але зробіть це швидко і круто, бо мені треба йти до спортзалу", — написав актор.

Він пояснив, що дозволяє малечі гратися з ним так, як вони хочуть, тому що насолоджується їхнім бажанням проводити час разом.

"Ей, я знаю, що вони не завжди будуть маленькими, чи віддадуть перевагу тусуватися з татом, коли виростуть. Але вони завжди будуть моїми маленькими дівчатками, тому я буду терпіти ці образи цілий день", — мило додав Джонсон.

Двейн "Скеля" Джонсон з макіяжем. Фото: instagram/therock

Нагадаємо, доньки Двейн "Скелі" Джонсона спробували свої сили в дубляжі відомого мультфільму. Також актор розповів, як його діти врятували його від депресії.