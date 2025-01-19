Доньки Двейн "Скелі" Джонсона розмалювали татка в рожевий — відео

Двейн "Скеля" Джонсон насмішив мережу макіяжем від доньок
Відомий голлівудський актор та бодибілдер Двейн "Скеля" Джонсон показав, як проводить час із доньками. Він дозволяє їм робити собі макіяж.
Кумедне відео процесу зірка виклав в Instagram.
Доньки Двейн "Скелі" Джонсона зробили йому макіяж
Відомий актор Двейн "Скеля" Джонсон поділився кумедним відео. Він показав, як розважається зі своїми дітьми. Дівчатка розмалювали його, як Барбі.
"Що почалося з моїх двох торнадо, Джазі та Тіа запитали: "Тату, ми можемо просто нафарбувати тебе тінями для повік". Я сказав: "Так, але зробіть це швидко і круто, бо мені треба йти до спортзалу", — написав актор.
Він пояснив, що дозволяє малечі гратися з ним так, як вони хочуть, тому що насолоджується їхнім бажанням проводити час разом.
"Ей, я знаю, що вони не завжди будуть маленькими, чи віддадуть перевагу тусуватися з татом, коли виростуть. Але вони завжди будуть моїми маленькими дівчатками, тому я буду терпіти ці образи цілий день", — мило додав Джонсон.
Нагадаємо, доньки Двейн "Скелі" Джонсона спробували свої сили в дубляжі відомого мультфільму. Також актор розповів, як його діти врятували його від депресії.
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