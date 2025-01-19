Дочери Дуэйна "Скалы" Джонсона разрисовали папу в розовый — видео

Дуэйн "Скала" Джонсон. Фото: instagram/therock

Известный голливудский актер и бодибилдер Дуэйн "Скала" Джонсон показал, как проводит время с дочерьми. Он позволяет им делать себе макияж.

Забавное видео процесса звезда выложил в Instagram.

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Дочки Дуэйна "Скалы" Джонсона сделали ему макияж

Известный актер Дуэйн Скала" Джонсон поделился забавным видео. Он показал, как развлекается со своими детьми. Девочки разрисовали его, как Барби.

"Что началось с моих двух торнадо, Джази и Тиа спросили: "Папа, мы можем просто накрасить тебя тенями для век". Я сказал: "Да, но сделайте это быстро и круто, потому что мне надо идти в спортзал", — написал актер.

Он объяснил, что позволяет детям играть с ним так, как они хотят, потому что наслаждается их желанием проводить время вместе.

"Эй, я знаю, что они не всегда будут маленькими, или предпочтут тусоваться с папой, когда вырастут. Но они всегда будут моими маленькими девочками, поэтому я буду терпеть эти оскорбления целый день", — мило добавил Джонсон.

Дуэйн "Скала" Джонсон с макияжем. Фото: instagram/therock

Напомним, дочери Дуэйн "Скалы" Джонсона попробовали свои силы в дубляже известного мультфильма. Также актер рассказал, как его дети спасли его от депрессии.