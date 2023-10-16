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Дві відомі співачки випустять пісню заради допомоги природі

16 жовтня 2023 15:41
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Дві відомі співачки випустять пісню заради допомоги природі
Співачка Бьорк. Фото: instagram.com/bjork
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Ісландська співачка Бьорк та іспанська виконавиця Розалія анонсували спільний трек — прибуток із пісні піде на боротьбу з розведенням лосося в рідній для Бьорк Ісландії.

Про це пише The Guardian.

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Важлива мета

Ісландські та норвезькі бізнесмени почали купувати рибні ферми у регіонах Ісландії для розведення риби, що руйнує дику природу країни. А риба, яку вирощують штучно, має погане здоров'я, і потрапляючи з ферм у відкриті води та схрещуючись із диким лососем псує ДНК. Це, запевняє Бьорк, зрештою може призвести до зникнення виду в Ісландії.

Щоб привернути увагу до цієї проблеми, співачка об'єдналася з Розалією, і вони вже анонсували майбутній трек, опублікувавши фрагмент. 

 

 

Бьорк також розповідає, що мешканці муніципалітету Сейдісфіордюр на східному узбережжі Ісландії об'єдналися для протестів проти початку розведення риби в цій місцевості. 

"Сподіваюся, наш приклад надихне інших. Ми хочемо змусити бізнесменів відмовитися від своїх ферм. А ще ми хотіли б допомогти розробити та встановити суворі правила в правовій системі Ісландії для охорони природи", — пише артистка.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Björk (@bjork)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Нагадаємо, популярне шоу від BBC про диких тварин роками дурило глядачів.

Також ми писали, що Грета Тунберг організувала протест у Швеції після штрафу від поліції.

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