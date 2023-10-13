Учасник гурту Kalush Orchestra представив нову сольну пісню
Учасник гурту Kalush Orchestra Саша Таб презентував свою другу сольну пісню. Також співак представив кліп на неї.
Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста.
Друга сольна історія співака
Нова робота харизматичного учасника Kalush Orchestra більш глибоко розкриває артиста та знайомить з внутрішнім світом та переживаннями, які відбуваються в особистому житті співака. Пошук сенсів та подальшого шляху, бажання знайти себе попри все — основний лейтмотив треку.
"Контурна карта" — це моя друга сольна історія, якою хочу поділитися з вами. Ця пісня про втрату та пошук власних сенсів. Маю надію, що вам сподобається. Слухайте мою нову пісню та дивіться кліп", — коментує TAB свій другий реліз.
Пісня поєднує в собі харизму артиста та емоційно заряджений текст, якій легко запам'ятовуються. Трек надихає на роздуми й відкриває шлях до внутрішньої глибини, запрошуючи вирушити слухачів у свою власну подорож вглиб себе.
Першою сольною роботою артиста TAB була пісня та кліп на неї — "Злива".
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