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Учасник гурту Kalush Orchestra представив нову сольну пісню

13 жовтня 2023 15:11
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Учасник гурту Kalush Orchestra представив нову сольну пісню
Співак Саша ТАВ. Фото: менеджмент артиста
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Учасник гурту Kalush Orchestra Саша Таб презентував свою другу сольну пісню. Також співак представив кліп на неї.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста.

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Друга сольна історія співака

Нова робота харизматичного учасника Kalush Orchestra більш глибоко розкриває артиста та знайомить з внутрішнім світом та переживаннями, які відбуваються в особистому житті співака. Пошук сенсів та подальшого шляху, бажання знайти себе попри все — основний лейтмотив треку.

 

"Контурна карта" — це моя друга сольна історія, якою хочу поділитися з вами. Ця пісня про втрату та пошук власних сенсів. Маю надію, що вам сподобається. Слухайте мою нову пісню та дивіться кліп", — коментує TAB свій другий реліз.

Пісня поєднує в собі харизму артиста та емоційно заряджений текст, якій легко запам'ятовуються. Трек надихає на роздуми й відкриває шлях до внутрішньої глибини, запрошуючи вирушити слухачів у свою власну подорож вглиб себе.

Першою сольною роботою артиста TAB була пісня та кліп на неї — "Злива".

Нагадаємо, раніше музикант та бітбоксер гурту Kalush Orchestra Віталій Дужик зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині Євгенії.

Раніше співачка Alyosha з синами долучилась до озеленення Києва.

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