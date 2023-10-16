Две известные певицы выпустят песню чтобы помочь природе

Певица Бьорк. Фото: instagram.com/bjork

Исландская певица Бьорк и испанская исполнительница Розалия анонсировали общий трек — прибыль из песни пойдет на борьбу с разведением лосося в родной Бьорк Исландии.

Об этом пишет The Guardian.

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Важная цель

Исландские и норвежские бизнесмены начали покупать рыбные фермы в регионах Исландии для разведения рыбы, разрушающие дикую природу страны. А выращиваемая искусственно рыба имеет плохое здоровье, и попадая с ферм в открытые воды и скрещиваясь с диким лососем, портит их ДНК. Это, уверяет Бьорк, может привести к исчезновению вида в Исландии.

Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, певица объединилась с Розалией и они уже анонсировали будущий трек, опубликовав фрагмент.

Бьорк также рассказывает, что жители муниципалитета Сейдисфьордюр на восточном побережье Исландии объединились для протестов против начала разведения рыбы в этой местности.

"Надеюсь, наш пример вдохновит других. Мы хотим заставить бизнесменов отказаться от своих ферм. А еще мы хотели бы помочь разработать и установить строгие правила в правовой системе Исландии по охране природы", — пишет артистка.

Напомним, популярное шоу от BBC о диких животных годами обманывало зрителей.

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