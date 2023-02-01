Резонансне зґвалтування у Києві — реакція Джамали та інших знаменитостей

Джамала, Дантес, Осадча та інші зірки обурені діями молодиків, які споюють та ґвалтують дівчат
В Мережі резонанс викликала новина про групу молодиків у Києві, які споюють дівчат, ґвалтують, знімають все це на відео і поширюють у соціальних мережах та закритих Telegram-каналах. Це обурило й представників шоу-бізнесу.
У своїх Instastories вони звернулись до Нацполіції та поширили резонансну історію на багатомільйонну аудиторію.
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Деталі
Знаменитості роблять репост однієї з публікацій, в якій детально описується злочин молодих хлопців, які орендували житло в столиці України. Вони почали влаштовувати вечірки, на які запрошують дівчат. Їх накачують алкоголем та судячи, з їхніх же сторіз, "Ксанаксом". Це одна з форм бензодіазепінів, які надають допомогу при тривожності та безсонні. Саме ним молодики накачували дівчат в перемішку з алкоголем.
"Хлопці, користуючись неусвідомленням дівчини, відверто домагаються її та гвалтують. Це видно на відео та фото, які вони публікують. Вони фотографують та знімають дівчат, коли ті у відключці лежать на підлозі туалету без верхнього одягу. Вони лізуть своїми пальцями у вагіну дівчини, коли вона взагалі не подає ознак притомності, а отже не давала дозвіл на петинг. Вони знімають інтимні органи дівчини, обурюючись наявності волосся там, коли сама дівчина непритомна", — йдеться в публікації.
Шоувумен Маша Єфросініна зазначила, що її часто відмічають в резонансних історіях, аби вона з командою могла допомогти. Не завжди зірка робить репости. Але ця історія — виключення.
"Хлопці засвітились, роблячи жахіття. Тепер їм світить вісім років з конфіскацією та окремими інтерактивами від співкамерників", — прокоментував історію шоумен Володимир Остапчук.
Відреагували на резонансну новину й переможниця конкурсу "Євробачення-2016" Джамала та шоумен Володимир Дантес.
Не стала публікувати жахливі кадри, але не пройшла повз і телеведуча Катерина Осадча.
Нагадаємо, раніше ми писали, що американського співака Меріліна Менсона звинуватили у зґвалтуванні неповнолітньої.
Також ми розповідали, що зірку серіалу "Венздей" від Netflix, канадського актора Персі Гайнса Вайта, який зіграв Ксав'є Торпа, звинувачують у зґвалтуванні та домаганнях.