Резонансное изнасилование в Киеве — реакция Джамалы и других знаменитостей

Джамала, Дантес, Осадчая и другие звезды возмущены действиями молодых людей, которые спаивают и насилуют девушек
В Сети резонанс вызвала новость о группе молодых людей в Киеве, которые спаивают девушек, насилуют, снимают все это на видео и распространяют в социальных сетях и закрытых Telegram-каналах. Это возмутило и представителей шоу-бизнеса.
В своих Instastories они обратились к Нацполиции и распространили резонансную историю на многомиллионную аудиторию.
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Знаменитости делают репост одной из публикаций, в которой подробно описывается преступление молодых парней, арендовавших жилье в столице Украины. Они начали устраивать вечеринки, на которые приглашают девушек. Их накачивают алкоголем и, судя по их же сториз, "Ксанаксом". Это одна из форм бензодиазепинов, оказывающих помощь при тревожности и бессоннице. Именно им молодые люди накачивали девушек вперемешку с алкоголем.
"Парни, пользуясь неосознаванием девушки, откровенно добиваются ее и насилуют. Это видно на видео и фото, которые они публикуют. Они фотографируют и снимают девушек, когда те в отключке лежат на полу туалета без верхней одежды. Они лезут своими пальцами в вагину девушки, когда она вообще не подает признаков сознания, а следовательно, не давала разрешения на петинг. Они снимают интимные органы девушки, возмущаясь наличием волос там, когда сама девушка без сознания", — говорится в публикации.
Шоувумен Маша Ефросинина отметила, что ее часто отмечают в резонансных историях, чтобы она могла помочь с командой. Не всегда звезда делает репосты. Но эта история — исключение.
"Парни засветились, делая ужасы. Теперь им светит восемь лет с конфискацией и отдельными интерактивами от сокамерников", — прокомментировал историю шоумен Владимир Остапчук.
Отреагировали на резонансную новость и победительница конкурса "Евровидение-2016" Джамала и шоумен Владимир Дантес.
Не стала публиковать ужасные кадры, но не прошла мимо и телеведущая Екатерина Осадчая.
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