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Джамала зізналась, куди саме поїде в Криму після його деокупації

22 січня 2025 06:38
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Джамала розповіла, куди насамперед поїде в Криму після деокупації
Співачка Джамала. Фото: Новини.LIVE
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

В столиці пройшло відкриття фотовиставки за ініціативи гімнастки, бронзової призерки Олімпійських ігор Анни Різатдінової. Головною метою є висвітлення особистісних історій видатних кримчан сьогодення. Знімки для даної ініціативи зробив Костянтин Ліберов. Захід відвідала і переможниця Євробачення-2016, співачка Джамала. 

Вона розповіла Новини.LIVE про плани після деокупації півострова. 

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За словами титулованої співачки, вона кожен раз згадує Крим теплим місцем. Джамала висловила жаль, що не змогла поїхати у вже окупований півострів на похорон дідуся. 

"Напевно, першим ділом я прийду на його могилу, коли буде деокупація", — розповіла Новини.LIVE співачка. 

Зазначимо, що минулого року окупаційна влада Криму привласнила (або, як вони заявили, "націоналізувала") нерухомість родини співачки Джамали на півострові. За словами співачки, до відібраного майна вона не має жодного стосунку. Втім, це жахлива новина для всієї її родини.

"Це власність моїх батьків, вони будувалися понад двадцять років. Кожну цеглину здобували заробленими кров’ю та потом грішми. І до чого тут батьки? У міжнародний розшук оголосили мене. Я не мовчатиму, це точно", — заявила тоді Джамала.

Джамала Крим архів
Архівний знімок Джамали з Криму. Фото: Instagram/jamalajaaa

Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти зміцнюють захист від українських дронів у Керчі. Також ми розповідали, що головний герой шоу "Холостяк-13" Олександр Терен скасував тур Україною.

Крим родина Джамала деокупація України українські зірки

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