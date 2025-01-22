Джамала розповіла, куди насамперед поїде в Криму після деокупації

Співачка Джамала. Фото: Новини.LIVE

В столиці пройшло відкриття фотовиставки за ініціативи гімнастки, бронзової призерки Олімпійських ігор Анни Різатдінової. Головною метою є висвітлення особистісних історій видатних кримчан сьогодення. Знімки для даної ініціативи зробив Костянтин Ліберов. Захід відвідала і переможниця Євробачення-2016, співачка Джамала.

Вона розповіла Новини.LIVE про плани після деокупації півострова.

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За словами титулованої співачки, вона кожен раз згадує Крим теплим місцем. Джамала висловила жаль, що не змогла поїхати у вже окупований півострів на похорон дідуся.

"Напевно, першим ділом я прийду на його могилу, коли буде деокупація", — розповіла Новини.LIVE співачка.

Зазначимо, що минулого року окупаційна влада Криму привласнила (або, як вони заявили, "націоналізувала") нерухомість родини співачки Джамали на півострові. За словами співачки, до відібраного майна вона не має жодного стосунку. Втім, це жахлива новина для всієї її родини.

"Це власність моїх батьків, вони будувалися понад двадцять років. Кожну цеглину здобували заробленими кров’ю та потом грішми. І до чого тут батьки? У міжнародний розшук оголосили мене. Я не мовчатиму, це точно", — заявила тоді Джамала.

Архівний знімок Джамали з Криму. Фото: Instagram/jamalajaaa

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