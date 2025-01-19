Олександр Терен скасував тур зі стендапом містами України

Герой "Холостяк-13" Олександр Терен. Фото: Instagram/tsvit_terenu

Ветеран Олександр Терен, який став головним героєм реаліті про кохання "Холостяк", скасував запланований тур містами України із мотиваційним стендапом "Відвал троянд". Заходи були заплановані на березень 2025 року.

Про це Олександр повідомив в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Ветеран зізнався, що нині не готовий виступати зі стендапом через свій моральний стан. Терен сподівається, що через деякий час все ж зустрінеться з глядачами.

Раніше герой "Холостяка" зізнався про те, що нині йому емоційно важко. Цілодобові зйомки в шоу та насичене подіями життя виснажило його емоційну систему, і він нині потребує відпочинку.

На моральний стан могла вплинути публічна сварка військового із його обраницею Інною Бєлєнь. В інтерв'ю дівчина заявила, що війна в Україні йде не 10 років, а лише 3 і толерувала російськомовних українців. Терен відкрито заявив, що своїми словами вона знецінила подвиг героїв, що віддали своє життя за Україну до 2022 року.

"Друзі, опустився і я трохи на землю. Тур зі стендапом відміняється через мою неготовність до нього. Приношу щирі вибачення та сподіваюся до зустрічі, де буде весело всім. Дякую вам за розуміння", — написав він.

Терен скасував тур зі стендапом. Фото: Instagram/tsvit_terenu

Нагадаємо, раніше ми писали, як обраниця Терена, перекладачка німецької мови Інна Бєлєнь, схудла після шоу. Також ми розповідали, що Олександра Терена захейтили через українську мову.