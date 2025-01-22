Джамала рассказала, куда в первую очередь поедет в Крыму после деоккупации

Певица Джамала. Фото: Новини.LIVE

В столице прошло открытие фотовыставки по инициативе гимнастки, бронзового призера Олимпийских игр Анны Ризатдиновой. Главной целью является освещение личностных историй выдающихся крымчан современности. Снимки для данной инициативы сделал Константин Либеров. Мероприятие посетила и победительница Евровидения-2016, певица Джамала.

Она рассказала Новини.LIVE о планах после деоккупации полуострова.

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По словам титулованной певицы, она каждый раз вспоминает Крым теплым местом. Джамала выразила сожаление, что не смогла поехать в уже оккупированный полуостров на похороны дедушки.

"Наверное, первым делом я приду на его могилу, когда будет деоккупация", — рассказала Новини.LIVE певица.

Отметим, что в прошлом году оккупационные власти Крыма присвоили (или, как они заявили, "национализировали") недвижимость семьи певицы Джамалы на полуострове. По словам певицы, к отобранному имуществу она не имеет никакого отношения. Впрочем, это ужасная новость для всей ее семьи.

"Это собственность моих родителей, они строились более двадцати лет. Каждый кирпич добывали заработанными кровью и потом деньгами. И при чем здесь родители? В международный розыск объявили меня. Я не буду молчать, это точно", — заявила тогда Джамала.

Архивный снимок Джамалы из Крыма. Фото: Instagram/jamalajaaa

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты укрепляют защиту от украинских дронов в Керчи. Также мы рассказывали, что главный герой шоу "Холостяк-13" Александр Терен отменил тур по Украине.