Джастин Бибер отреагировал на слухи о проблемах в браке

Певец Джастин Бибер и Хейли Бибер. Фото: instagram.com/justinbieber/

Популярный певец Джастин Бибер продолжает развеивать слухи о якобы проблемах в браке с женой Хейли. Артист показал нежные поцелуи с моделью на пляже.

Соответствующие кадры он опубликовал на своей странице в Instagram.

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В своем последнем посте в Instagram певец поцеловал модель на романтическом селфи на пляже.

Хотя он загрузил пост без подписи, певец, похоже, хотел сказать своим подписчикам, что между ними все хорошо.

Нежности Джастина Бибера и Хейли Бибер. Фото: instagram.com/justinbieber/

Слухи о том, что у супругов проблемы в браке, начали появляться на прошлой неделе после того, как пара поделилась загадочными сообщениями в соцсетях.

Недавно основательница Rhode перепостила видео из TikTok в Instagram Story, на котором ее муж смеется, повторяя фразу: "Тебе нехорошо, но это нормально".

Хейли не объяснила, что именно она имела в виду, но некоторые пользователи социальных сетей распространили слухи о том, что в их браке серьезные проблемы.

Это не первый раз, когда пара сталкивается с такими слухами. Источники близкие к паре сообщают, что Хейли и Джастин на самом деле не переживают из-за этих разговоров.

Напомним, певец Джастин Бибер снова имеет психологические проблемы из-за скандала вокруг рэпера P. Diddy. Также его жена Хейли не подпускает родителей к их младенцу.