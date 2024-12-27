Чи планує Гейлі Бібер вагітніти найближчим часом

Інсайдери розкрили, чи планують Бібери ще одну дитину
В серпні цього року американська модель Гейлі Бібер та співак Джастін Бібер вперше стали батьками. В них народився син Джек Блюз. Інсайдери розкрили, чи думають молоді батьки про подальше розширення своєї сім'ї.
Про це ексклюзивно повідомило джерело Page Six.
Чи планує Гейлі Бібер знову стати мамою
За словами джерела, модель та співак "обговорювали можливість завести ще дітей, але наразі їх влаштовує те, що є".
Гейлі народила сина Джека Блюза в серпні, через три місяці після того, як новина про вагітність засновниці Rhode потрапила в заголовки газет.
"Гейлі відчуває себе неймовірно благословенною, святкуючи своє перше Різдво в ролі мами. Коли Джастін запитав Гейлі, що вона хоче на Різдво цього року, вона дійсно не могла нічого придумати, тому що у неї є все, про що вона могла мріяти", — повідомляє інсайдер.
Джерела зазначають, що нині подружжя "все ще пристосовується до нової ролі батьків новонародженого" і відчуває, що "кожен день — це досвід та навчання".
Нагадаємо, співак Джастін Бібер знову має психологічні проблеми через скандал навколо репера P. Diddy. Також його дружина Гейлі не підпускає батьків до їхнього немовляти.
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