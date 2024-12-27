Чи планує Гейлі Бібер вагітніти найближчим часом

Співак Джастін Бібер та модель Гейлі Бібер. Фото: Instagram//haileybieber

В серпні цього року американська модель Гейлі Бібер та співак Джастін Бібер вперше стали батьками. В них народився син Джек Блюз. Інсайдери розкрили, чи думають молоді батьки про подальше розширення своєї сім'ї.

Про це ексклюзивно повідомило джерело Page Six.

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За словами джерела, модель та співак "обговорювали можливість завести ще дітей, але наразі їх влаштовує те, що є".

Гейлі народила сина Джека Блюза в серпні, через три місяці після того, як новина про вагітність засновниці Rhode потрапила в заголовки газет.

"Гейлі відчуває себе неймовірно благословенною, святкуючи своє перше Різдво в ролі мами. Коли Джастін запитав Гейлі, що вона хоче на Різдво цього року, вона дійсно не могла нічого придумати, тому що у неї є все, про що вона могла мріяти", — повідомляє інсайдер.

Співак Джастін Бібер та модель Гейлі Бібер із сином Джеком Блюзом. Фото: Instagram//haileybieber

Джерела зазначають, що нині подружжя "все ще пристосовується до нової ролі батьків новонародженого" і відчуває, що "кожен день — це досвід та навчання".

Нагадаємо, співак Джастін Бібер знову має психологічні проблеми через скандал навколо репера P. Diddy. Також його дружина Гейлі не підпускає батьків до їхнього немовляти.