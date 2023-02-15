Дженніфер Лопес та Бен Аффлек зробили парні татуювання — фото

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек зробили парні татуювання на честь дня всіх закоханих
Цього року голлівудські знаменитості Дженніфер Лопес та Бен Аффлек відзначили свій перший День святого Валентина у статусі подружньої пари. З цієї нагоди вони зробили парні татуювання з ініціалами.
Фотографії у своєму Instagram опублікувала Джей Ло.
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Деталі
На першому знімку співачка та акторка показала своє нове татуювання у вигляді знаку нескінченності зі стрілою, що проходить через нього, і іменами Дженніфер і Бен.
Бен Аффлек на честь символу їхнього кохання обрав зображення у вигляді двох стріл, які перетинаються одна з одною. Між ними можна побачити ініціали пари B та J.
Дженніфер також поділилася архівним фото, які лише за кілька годин набрали понад два з половиною мільйони лайків.
Нагадаємо, раніше ми писали, що вираз обличчя Бена Аффлека на премії "Ґреммі-2023" підірвав соцмережі. Також ми писали, що ексчоловік Джей Ло, співак Марк Ентоні чекає на сьому дитину.