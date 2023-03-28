Дженнифер Лопес и Бен Аффлек страстно целовались на кинопремьере: папарацци все сняли
В Лос-Анджелесе прошла премьера фильма "Воздух", который вместе сняли голливудские актеры Бен Аффлек и Мэтт Дэймон. Поддержать звезд пришли и их супруги. Среди них и суперзвезда Дженнифер Лопес.
Новини.LIVE расскажет подробности светского мероприятия.
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На красной дорожке звездная пара Дженнифер и Бен обнималась перед папарацци, целовалась и выглядела счастливой. В отличие от предыдущих светских мероприятий, Аффлек выглядел гораздо счастливее и охотно позировал перед папарацци. Лопес на кинопремьеру одела комбинированное яркое платье в пол.
На премьере также появились Мэтт Дэймон вместе со своей женой Лучаной Барросо и тремя дочерьми.
Фильм "Воздух" (Air) рассказывает о заключении контракта между легендарным баскетболистом Майклом Джорданом и компанией Nike в середине 1980-х годов, и истории создания бренда Air Jordan.
Напомним, ранее мы писали, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сделали парные татуировки в честь Дня всех влюбленных. Также мы рассказывали, что выражение лица Бена Аффлека на премии "Грэмми" подорвало соцсети.
Фото: Reuters, Instagram/jlosgolden