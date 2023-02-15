Колишній чоловік Джей Ло, співак Марк Ентоні, оголосив, що чекає на появу сьомої дитини
Наприкінці січня американський співак Марк Ентоні одружився з 23-річною Надею Феррейрою, яка на конкурсі "Міс Всесвіт 2021" представляла Парагвай та посіла друге місце. Для колишнього чоловіка акторки та співачки Дженніфер Лопес цей шлюб став четвертим.
У своїх соцмережах Марк та Надя оголосили, що чекають на появу первістка.
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Деталі
Зіркова парочка опублікувала фото, на якому рука Ентоні розташувалась на вагітному животику Феррейри.
"Найкращий подарунок до Валентина! Дякую тобі Боже за це велике благословення в нашому житті", — підписали знімок знаменитості.
Для молодої красуні ця дитина стане першою. А ось для Марка сьомою. В нього є донька та прийомний син від колишньої офіцерки поліції, з якою співак зустрічався на початку 1990-х. Також в 54-річного Ентоні два сини від колишньої дружини, переможниці конкурсу "Міс Всесвіт 1993", представниці Пуерто-Рико Даянари Торрес.
Близнюків, сина Максиміліана та доньку Еммі, Марку народила його ексдружина, голлівудська співачка та акторка Дженніфер Лопес. До речі, вона не відвідала гучне весілля Ентоні та Феррейри наприкінці січня цього року в Маямі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудські актори Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі стали батьками вчетверте. Також ми писали, що учасниця шоу "Холостяк" та "Танці з зірками" Аделіна Делі оголосила про першу вагітність і плани на майбутнє.