Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сделали парные татуировки — фото

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сделали парные татуировки в честь Дня всех влюбленных
В этом году голливудские знаменитости Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отметили свой первый День святого Валентина в статусе супружеской пары. По этому случаю они сделали парные татуировки с инициалами.
Фотографии в своем Instagram опубликовала Джей Ло.
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На первом снимке певица и актриса показала свою новую татуировку в виде знака бесконечности с проходящей через него стрелой и именами Дженнифер и Бен.
Бен Аффлек в честь символа их любви выбрал изображение в виде двух пересекающихся друг с другом стрел. Между ними можно увидеть инициалы пары B и J.
Дженнифер также поделилась архивными фото, которые лишь за несколько часов набрали более двух с половиной миллионов лайков.
Напомним, ранее мы писали, что выражение лица Бена Аффлека на премии "Грэмми-2023" подорвало соцсети. Также мы писали, что экс-муж Джей Ло, певец Марк Энтони ждет седьмого ребенка.