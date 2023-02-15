Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сделали парные татуировки — фото

Голливудские знаменитости Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

В этом году голливудские знаменитости Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отметили свой первый День святого Валентина в статусе супружеской пары. По этому случаю они сделали парные татуировки с инициалами.

Фотографии в своем Instagram опубликовала Джей Ло.

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На первом снимке певица и актриса показала свою новую татуировку в виде знака бесконечности с проходящей через него стрелой и именами Дженнифер и Бен.

Бен Аффлек в честь символа их любви выбрал изображение в виде двух пересекающихся друг с другом стрел. Между ними можно увидеть инициалы пары B и J.

Дженнифер также поделилась архивными фото, которые лишь за несколько часов набрали более двух с половиной миллионов лайков.

Напомним, ранее мы писали, что выражение лица Бена Аффлека на премии "Грэмми-2023" подорвало соцсети. Также мы писали, что экс-муж Джей Ло, певец Марк Энтони ждет седьмого ребенка.